В Челябинске до 20 августа ограничили движение на четырех участках дорог

Работы ведутся в рамках проекта «Дорожный рывок».

В Челябинске из-за ремонтных работ ограничили движение на четырех участках дорог. Об этом сообщили в городской администрации.

Работы ведутся на улицах Блюхера, Братьев Кашириных и Новомеханической. Проезд там ограничен до 20 августа.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

Иллюстрация: мэрия Челябинска

Иллюстрация: мэрия Челябинска

Иллюстрация: мэрия Челябинска

— Во время часов пик мы стараемся минимизировать ограничение движения по ремонтируемым объектам, но определенные неудобства у челябинцев будут. Прошу автомобилистов отнестись к работам с пониманием и ориентироваться на временные знаки по организации дорожного движения, — отметил глава комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников.

Работы выполняются в рамках проекта «Дорожный рывок». За сезон власти планируют отремонтировать почти 50 км проезжей части.

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