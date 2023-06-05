В Челябинске ограничили движение на мосту рядом с железнодорожным вокзалом

Ограничения будут действовать до 10 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске ограничили движение на мосту, который ведет с железнодорожного вокзала в Ленинский район. Об этом сообщили в городской администрации.

— Из-за аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях с 5 по 10 июня будет ограничено движение по крайней правой полосе на подъеме с улицы Железнодорожной и спуске к а/д Меридиан, — уточнили в мэрии.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

Работы ведет ОАО «МРСК Урала». Автомобилистов просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

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