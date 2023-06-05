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НовостиОбщество5 июня 2023 14:35

Шквалистый ветер, град и ливни: в Челябинской области продлили штормовое предупреждение

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение
Ян Стоев
Ян Стоев
Грозы ожидаются как днем, так и ночью

Грозы ожидаются как днем, так и ночью

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области ожидаются грозы, крупный град и шквалистый ветер. Из-за этого штормовое предупреждение продлили на 6 июня.

— Ночью и днем 6 июня в Челябинской области сохранятся грозы, сильные дожди и ливни, крупный град, а также шквалистый ветер со скоростью 25 м/с и более, — указано в предупреждении.

По данным челябинского Гидрометцентра, ночью 6 июня температура воздуха составит +13, +18 °C. Днем ожидается жара +26, +31 °C (в восточной части региона столбик термометра поднимется до +36 °C).

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