Шквалистый ветер, град и ливни: в Челябинской области продлили штормовое предупреждение

Грозы ожидаются как днем, так и ночью
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинской области ожидаются грозы, крупный град и шквалистый ветер. Из-за этого штормовое предупреждение продлили на 6 июня.
— Ночью и днем 6 июня в Челябинской области сохранятся грозы, сильные дожди и ливни, крупный град, а также шквалистый ветер со скоростью 25 м/с и более, — указано в предупреждении.
По данным челябинского Гидрометцентра, ночью 6 июня температура воздуха составит +13, +18 °C. Днем ожидается жара +26, +31 °C (в восточной части региона столбик термометра поднимется до +36 °C).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru