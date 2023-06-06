Бывшего вице-мэра Челябинска оставили под домашним арестом до 5 июля

Экс-чиновник будет находиться под домашним арестом как минимум один месяц

Центральный районный суд Челябинска во вторник, 6 июня, продлил домашний арест бывшему вице-мэру города Владимиру Слободскому, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

— Сторона защиты просила избрать иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Однако суд удовлетворил ходатайство следователя, продлив обвиняемому срок домашнего ареста до 5 июля, — уточнили в надзорном ведомстве.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. По версии следствия, Слободской, занимая пост вице-мэра, выдал «Челябинскавтотрансу» разрешение на возведение жилой многоэтажки на улице Сулимова. При этом законных оснований на строительство у фирмы не было.

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