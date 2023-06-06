На берегу Первого озера в Челябинске сделают беседки и спортивные площадки

Иллюстрация: администрация Челябинска

В Челябинске сделают благоустроенную набережную у Первого озера. Новое общественное пространство появится на улице Хохрякова рядом со спортивной школой олимпийского резерва «Алмаз». Как сообщили в городской администрации, за реализацию проекта будет отвечать частный инвестор.

Работы стартуют в ближайшие дни. Первым делом участок благоустраиваемой территории расчистят от сухостойных и ослабленных деревьев, а также от поросли и кустарников. Далее здесь произведут отсыпку береговой линии песком и организуют лодочную станцию и пирс. Кроме того, планируется провести озеленение и сделать прогулочные зоны, спортивные площадки, беседки и скамейки.

Благоустройством 4,5 тыс. кв. метров займется компания «Строймехнизация». Как сообщила заместитель генерального директора компании Инна Салыкина, тротуары и бетонная брусчатка появятся уже в августе. Но обустройство набережной – это только первый этап, реализовать который планируется уже к июлю 2024 года. После этого рядом со школой бокса построят двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и общежитие для спортсменов.

Иллюстрация: администрация Челябинска

Иллюстрация: администрация Челябинска

Иллюстрация: администрация Челябинска

Иллюстрация: администрация Челябинска

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