В Челябинске на один день ограничат движение на улице Омской

Ограничения введут 8 июня Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске ограничат движение на улице Омской из-за строительства сетей водоотведения. Об этом сообщили в городской администрации.

— Движение на улице Омской будет ограничено в районе дома №69 с 9:00 часов 8 июня до 21:00 часов 9 июня, — уточнили в мэрии.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

Водителей просят заранее планировать маршрут и учитывать ограничения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru