В Челябинске на один день ограничат движение на улице Омской

Ограничения введут 8 июня
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинске ограничат движение на улице Омской из-за строительства сетей водоотведения. Об этом сообщили в городской администрации.
— Движение на улице Омской будет ограничено в районе дома №69 с 9:00 часов 8 июня до 21:00 часов 9 июня, — уточнили в мэрии.
Иллюстрация: мэрия Челябинска
Водителей просят заранее планировать маршрут и учитывать ограничения.
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