Депутатами инициировано преобразование Челябинского городского округа

Фото: Челябинская городская Дума

Сегодня в Челябинскую городскую Думу поступила инициатива от группы депутатов о преобразовании города Челябинска путем изменения статуса города Челябинска в связи с лишением его статуса городского округа с внутригородским делением.

В группу депутатов, подписавших инициативу, вошли представители всех политических партий, представленных в городской Думе.

Напомним, что Законом Челябинской области от 10.06.2014 № 706-ЗО «О статусе Челябинского городского округа и статусе и границах внутригородских районов в составе Челябинского городского округа» город Челябинск наделен статусом городского округа с внутригородским делением.

В составе Челябинского городского округа с внутригородским делением вышеуказанным законом образованы следующие внутригородские районы: Калининский, Курчатовский, Ленинский, Металлургический, Советский, Тракторозаводский, Центральный. Данные внутригородские районы являются самостоятельными муниципальными образованиями.

В своем обращении депутаты описали проблематику сложившейся двухуровневой системы организации местного самоуправления. Основной целью реформы должно было стать четкое разграничение полномочий и их финансовое обеспечение.

Но, по мнению инициативной группы, главная цель двухуровневой организации местного самоуправления в городе Челябинске не была достигнута и сложившаяся система не отвечает современным условиям.

Данная инициатива будет рассмотрена в соответствии с регламентом Челябинской городской Думы, а также на заседаниях партийных Фракций, сформированных в Челябинской городской Думе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.