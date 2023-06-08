В Челябинске временно изменятся четыре трамвайных маршрута

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске временно изменится маршрут трамваев №3, 5, 7 и 16. Для них закроют участок путей на улице Цвиллинга из-за замены стрелочного перевода на кольце Колющенко. Об этом сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

— Движение трамваев на участке Цвиллинга от Карла Маркса до Колющенко закрывается с 22 часов 9 июня до 6 часов 13 июня, — сообщили в организации.

Трамваи №3, 5, 7 и 16 направят по следующим маршрутам:

№3. ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС;

№5. ЧЭМК — Горького — Карла Маркса — Цвиллинга — Труда — Горького — ЧЭМК;

№7. ЧГРЭС — Российская — Труда — Цвиллинга — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС;

№16. Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Трамвайное депо № 1.

Иллюстрация: ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области»

Челябинцам на время ограничений рекомендуют пользоваться троллейбусом №17 и автобусами №1, 18, 64 и 483.

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