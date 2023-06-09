В Миассе в лобовую столкнулись две легковушки, есть пострадавший

Фото: ГИБДД Миасса

В Миассе в лобовую столкнулись две легковушки. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, травмы получил один из водителей.

По данным ведомства, авария произошла утром 9 июня около дома №46 на улице Богдана Хмельницкого. 36-летний водитель ВАЗа двенадцатой модели выехал на обгон на запрещенном участке и столкнулся с движущимся впереди BMW X3, которым управлял 44-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель отечественной легковушки, его госпитализировали. Сейчас выясняются все причины произошедшего.

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