В Челябинске создадут арт-объект, посвященный первостроителям города

Участникам предлагается использовать современные художественные инструменты и отойти от понятия классического памятника. Фото: Дом архитектора

Сейчас Дом архитектора вместе с компанией «Южуралстройсервис» запустили конкурс на лучшую концепцию арт-объекта.

Схема расположения будущего арт-объекта. Источник: Управление по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска

В управлении по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска отмечают, что участникам предлагается переосмыслить классическую тему памятников и использовать современные художественные инструменты.

Организаторы призывают экспериментировать с формами, не ограничиваться одним постаментом, выходить за его пределы и создавать масштабные композиции, не перегораживая при этом пешеходные пути.

Для вдохновения участников в положении к конкурсу организаторы привели в пример несколько интересных арт-объектов.

Одна из функций этого арт-объекта - музыка, которая создается при движении ветра. Фото: положение к конкурсу

Следующий арт-объект находится в России и каждый год пространство внутри объекта превращается в художественную инсталляцию.

А здесь арт-объект является триумфальной аркой, смотровой площадкой, колодцем. Фото: положение к конкурсу

Жюри будет оценивать работы не только по функциональной значимости, но и эстетичности объекта, его гармоничном сочетании со сквером, а также профессионализм подачи проекта.

Жюри конкурса. Источник: Управление по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска

Победители конкурса получат премии: за 1 место – 75 тысяч рублей, 2 место – 50 тысяч рублей, 3 место – 25 тысяч рублей.

Все правила и требования можно посмотреть в положении к конкурсу. А на интересующие вопросы организаторы ответили в специальном вебинаре. Заявки можно присылать до 24 июля на почту domarch74@yandex.ru с пометкой «Заявка на конкурс Первостроителям». Выберут победителей 25 августа.

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