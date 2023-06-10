Стелу одинокому моряку «Альбатрос» открыли на озере Тургояк в Челябинской области

Стела на Тургояке – точная копия знака на мысе Горн. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Стела на Тургояке – точная копия знака на мысе Горн, памятника одинокому моряку с изображением странствующего альбатроса. Это символ путешествий и преодолений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В церемонии открытия приняли участие Алексей Текслер и Федор Конюхов. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Участие в открытии стелы приняли губернатор Челябинской области Алексей Текслер и знаменитый путешественник Федор Конюхов.

– Мы гордимся Федором Филипповичем. Благодаря ему возник этот арт-объект, связанный с его рекордами, с мысом Горн. Лодки, на которых Федор Конюхов путешествовал, носят названия, связанные с Челябинской областью: «Тургояк», «УралАЗ», – отметил губернатор.

В рамках мероприятия состоялась презентация книги Оскара Конюхова «С отцом по всем океанам». Это дебютная работа автора. В ней он рассказывает о первом российском переходе через Атлантический океан на весельной лодке, о переходе через Тихий океан, кругосветном полете на воздушном шаре.

Отметим, что сегодня, 10 июня, завершилась Всероссийская детская парусная регата «Кубок путешественника Федора Конюхова». Она стала самой многочисленной за всю историю организации на озере Тургояк. На воду вышли 160 яхтсменов.

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