В Челябинске будут судить мужчину, зарезавшего трех человек во время застолья

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске будут судить мужчину, которого обвиняют в тройном убийстве. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Владимир Шишков.

Инцидент произошел в марте. Обвиняемый вместе с тремя приятелями распивал вечером спиртное в квартире. В какой-то момент он с ними повздорил и схватился за нож. В итоге мужчина зарезал своих собутыльников.

В отношении челябинца возбудили уголовное дело по пункту «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ему грозит от 8 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.

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