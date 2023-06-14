В Челябинске мужчина свалился с мотоцикла и устроил ДТП

Фото: ГИБДД Челябинска
В Челябинске мотоцикл Yamaha врезался в Volkswagen Polo. ДТП случилось утром 14 июня на улице Доватора.
Как рассказали в ГИБДД Челябинска, 27-летнему водителю недостало чувства равновесия, он упал с мотоцикла. После этого мотоцикл врезался в иномарку, которой управлял 67-летний челябинец.
Пенсионер не пострадал, а вот для младшего участника аварии падение не прошло бесследно.
— В результате ДТП медицинская помощь оказана водителю мотоцикла, — рассказали в Госавтоинспекции.
Напомним, в Челябинске будут судить водителя BMW, который на большой скорости проехал на красный свет и устроил смертельную аварию.
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