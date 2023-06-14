В Челябинске на две недели продлили ограничения на мосту возле железнодорожного вокзала

Ограничения будут действовать до 30 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за работ на инженерных коммуникациях в Челябинске продлили ограничение движения на мосту с вокзала в Ленинский район. Об этом сообщили в городской администрации.

— Ограничение движение транспорта по крайней правой полосе путепровода «Челябинск-главный» на спуске к а/д Меридиан продлено до 30 июня, — уточнили в мэрии.

Работы на инженерных коммуникациях ведет ОАО «МРСК Урала». Автомобилистов просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru