В Челябинске на две недели продлили ограничения на мосту возле железнодорожного вокзала

Ограничения будут действовать до 30 июня
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Из-за работ на инженерных коммуникациях в Челябинске продлили ограничение движения на мосту с вокзала в Ленинский район. Об этом сообщили в городской администрации.
— Ограничение движение транспорта по крайней правой полосе путепровода «Челябинск-главный» на спуске к а/д Меридиан продлено до 30 июня, — уточнили в мэрии.
Работы на инженерных коммуникациях ведет ОАО «МРСК Урала». Автомобилистов просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.
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