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НовостиОбщество14 июня 2023 13:17

В Челябинске на две недели продлили ограничения на мосту возле железнодорожного вокзала

Водителей просят заранее планировать маршрут
Ян Стоев
Ян Стоев
Ограничения будут действовать до 30 июня

Ограничения будут действовать до 30 июня

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за работ на инженерных коммуникациях в Челябинске продлили ограничение движения на мосту с вокзала в Ленинский район. Об этом сообщили в городской администрации.

— Ограничение движение транспорта по крайней правой полосе путепровода «Челябинск-главный» на спуске к а/д Меридиан продлено до 30 июня, — уточнили в мэрии.

Работы на инженерных коммуникациях ведет ОАО «МРСК Урала». Автомобилистов просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.

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