Трассу М-5 в Ашинском районе 15 июня перекроют на три часа

Отправиться в объезд смогут только легковые машины Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области 15 июня полностью перекроют трассу М-5. Движение остановят на участке с 1565 по 1576 километр в Ашинском районе. Проехать там нельзя будет с 10:00 до 13:00.

Дорогу закрывают, чтобы безопасно провести буровзрывные работы в месте, где идет реконструкция дороги. Взрывы намерены устраивать каждый четверг, вплоть до октября.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, на легковой машине перекрытый отрезок трассы можно будет объехать через Сим, Миньяр и Ашу. А вот грузовикам придется остановиться и ждать, пока трассу М-5 снова откроют.

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