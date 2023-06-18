Девочка в Челябинской области перевела с маминой карты мошенникам 100 тысяч рублей

Девочка хотела заработать легких денег в интернете, но наткнулась на мошенников. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

11-летняя девочка из Верхнего Уфалея хотела подзаработать, а в итоге лишила маму 100 тысяч рублей, переведя их мошенникам.

Подросток просматривала в своем телефоне развлекательные ролики и наткнулась на рекламу, где ей пообещали легкие деньги, для чего нужно всего лишь просматривать ролики. Девочка решила не упускать такую возможность и прошла по ссылке. Дальше все происходило по уже известной схеме.

— Девочка просмотрела рекламу и нажала кнопку «вывести деньги», — рассказали подробности в ГУ МВД по Челябинской области. — Таким образом она попала в мессенджер, где неизвестные попросили у нее данные банковской карты. Девочка написала данные своей банковской карты, но ей сообщили, что они не подходят, и тогда она взяла у мамы пластиковую карту и ввела все данные.

Подростку даже позвонили из банка, чтобы подтвердить перевод, что девочка и сделала, все еще ничего не подозревая. После того как маме пришло смс о списании 100 тысяч рублей, ребенку пришлось признаться, что именно она перевела деньги.

Следствием отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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