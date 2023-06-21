Председатель гордумы Челябинска назначен зампредом совета Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки РФ

Андрей Шмидт Фото: Кирилл САДЫКОВ

Председатель Челябинской гордумы Андрей Шмидт вошел в экспертный совет Высшей аттестационной комиссии по региональной и отраслевой экономике и управлению. Его кандидатуру утвердило Министерство науки и высшего образования РФ. Об этом сообщили в городской администрации.

Андрей Шмидт является профессором и доктором экономических наук. В экспертном совете он займет должность заместителя председателя.

До работы в гордуме Андрей Шмидт занимал должность проректора по учебной работе Южно-Уральского государственного университета. Он награжден множеством наград, в том числе знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью», медалью «За заслуги перед Родиной и отечеством от имени Российского Союза ветеранов Афганистана», почетным знаком «За заслуги в развитии местного самоуправления»

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