Председатель гордумы Челябинска назначен зампредом совета Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки РФ

Андрей Шмидт
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Председатель Челябинской гордумы Андрей Шмидт вошел в экспертный совет Высшей аттестационной комиссии по региональной и отраслевой экономике и управлению. Его кандидатуру утвердило Министерство науки и высшего образования РФ. Об этом сообщили в городской администрации.
Андрей Шмидт является профессором и доктором экономических наук. В экспертном совете он займет должность заместителя председателя.
До работы в гордуме Андрей Шмидт занимал должность проректора по учебной работе Южно-Уральского государственного университета. Он награжден множеством наград, в том числе знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью», медалью «За заслуги перед Родиной и отечеством от имени Российского Союза ветеранов Афганистана», почетным знаком «За заслуги в развитии местного самоуправления»
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