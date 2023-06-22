В Челябинской области четверым из 5,5 тыс. выпускников удалось сдать ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов

Максимального результата на экзамене удалось добиться лишь немногим Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области ЕГЭ по обществознанию сдали на 100 баллов четверо одиннадцатиклассников. Ни одной ошибки на экзамене не допустили выпускники из Челябинска, Снежинска, Златоуста и Каслей.

Как рассказали в региональном министерстве образования, ЕГЭ по обществознанию был самым массовым из экзаменов по выбору. Его решили сдавать 5,5 тыс. южноуральских выпускников.

— На сегодняшний день в регионе 103 стобалльника, двухсотбалльников шесть, — рассказала первый замминистра образования региона Елена Коузова.

Выпускница Каслинской школы 24 Милена Пильщикова, набравшая на экзамене по обществознанию 100 баллов, призналась, что готовиться к тесту было не трудно. Девушка занималась в онлайн-школе.

— На самом экзамене задания были среднего уровня, но чего-то сверхсложного не было. Все задания были отработаны и разобраны мной и преподавателями многократно. Это был просто очередной стандартный вариант, — поделилась Милена Пильщикова. — Эмоции от 100 баллов по обществознанию непередаваемые, их никак не описать. Вся семья безумно рада.

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