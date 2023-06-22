В Челябинске до 10 июля изменится движение четырех троллейбусных маршрутов

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске свои маршруты временно изменят троллейбусы №10, 16, 17, 19. Из-за модернизации контактных сетей для них частично или полностью будут недоступны улицы Бажова, Героев Танкограда и проспект Ленина. Об этом сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Ограничения для троллейбусов будут действовать с 24 июня до 10 июля. До окончания работ они будут курсировать по следующим маршрутам:

— №10. ЧКПЗ — Копейское шоссе — Гагарина — Солнечный берег;

— №16. АМЗ — площадь Революции — Пушкина — Свободы — Автовокзал «Центральный»;

— №17. Молдавская — площадь Революции — Пушкина — Свободы — Автовокзал «Центральный»;

— №19. ЧКПЗ — Копейское шоссе — Гагарина — Новороссийская — Машиностроителей — ЧКПЗ.

Иллюстрация: ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области»

В качестве альтернативы челябинцам предлагают ездить на автобусах №1, 2, 4, 8, 9, 14, 18, 34, 47, 64, 483, 21с, 25с, 55с и 57с. Также для них будут доступны трамваи №5, 15, 18 и 22. Кроме того, на время ограничений увеличат число автобусов по нерегулируемому тарифу 112.

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