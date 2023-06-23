Жителя Миасса отправили в колонию за убийство родного брата кувалдой

Ближайшие 8 лет южноуралец проведет в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Миассе вынесли приговор 52-летнему мужчине, который кувалдой убил своего брата. Это случилось еще в августе 2022 года, когда они сидели дома и выпивали. Между братьми случился конфликт, тогда один из них схватился за кувалду и несколько раз ударил по голове своего родственника.

От ударов мужчина скончался, а убийца решил скрыть следы преступления и избавиться от трупа. Он положил тело брата в багажник автомобиля, привез к заброшенному колодцу и сбросил туда. А после этого, чтобы отвести от себя подозрения, написал заявление в полицию об исчезновении родственника.

Но тайна быстро раскрылась, и мужчина признал свою вину. Теперь ему вынесли приговор по уголовному делу по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

— Приговором суда мужчина осужден к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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