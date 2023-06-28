В Челябинске мотоциклист и его пассажирка попали в ДТП

В аварии пострадали два человека Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинске LADA Granta столкнулась с мотоциклом Racer, пострадали два человека.

Авария произошла поздним вечером 27 июня на улице 60 лет Октября.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, 52-летний водитель LADA выполнял разворот, когда в машину врезался ехавший попутно слева мотоцикл.

Травмы получили 29-летний водитель мотоцикла и его 40-летняя пассажирка.

Момент аварии записал видеорегистратор легкового автомобиля. На кадрах видно, как после удара водитель и пассажирка отрываются от мотоцикла и, пролетев приличное расстояние, падают на асфальт.

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