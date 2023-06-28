В челябинской школе начнут готовить будущих сотрудников ФСБ

Фото: образовательный центр №5

В образовательном центре №5 Челябинска начали набирать детей в класс ФСБ. Попасть туда можно после девятого класса. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

Обучаться в специализированном классе смогут не только мальчики, но и девочки. Но перед этим всех претендентов на поступление проверят сотрудники ФСБ. Далее детей разделят на два направления – гуманитарное и техническое. В первом случае у школьников будет углубленное изучение истории, иностранного языка и обществознания, а во втором делается упор на точные науки. Общим для всех является специальная психологическая и физическая подготовка.

Занятия будут вести действующие сотрудники Федеральной службы безопасности. После выпуска школьникам выдадут сертификаты, которые предоставят возможность учиться в Академии ФСБ или в Московском пограничном институте ФСБ.

Отбор детей начнется в середине лета. В администрации школы при подаче документов рекомендуют также предоставить грамоты и дипломы ребенка за два последних года.

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