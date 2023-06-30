В Челябинской области задержали двух мошенников за продажу поддельной красной икры

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области задержали двух человек, которые ходили по домам и продавали поддельную красную икру. Ущерб обманутым составил 225 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Одним из потерпевших является 81-летний пенсионер. К пожилому мужчине пришла домой женщина и представилась подругой дочери. Незнакомка сказала, что по договоренности с ней принесла партию красной икры, которую надо оплатить.

Пенсионер поверил женщине и заплатил ей 140 тысяч рублей. Позже выяснилось, что родственники никого ни о чем не просили, а в баночках оказалась имитация икры.

Два других похожих случая произошли в Златоусте. Однако в этом городе преступления совершал мужчина. Общая сумма ущерба от его действий составила 85 тысяч рублей.

— Оперативники обменялись имеющейся информацией и в ходе совместной работы задержали обоих подозреваемых – 36-летнюю женщину и 21-летнего молодого человека, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела о мошенничестве. До начала суда с них взяли обязательство о явке.

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