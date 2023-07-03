В Челябинской области бывший депутат получил 5 лет колонии за мошенничество

Депутат похитил из бюджета 54 млн рублей. Фото: соцсети

В Челябинской области вынесли приговор бывшему депутату Кумару Айткалиеву. Его признали виновным в мошенничестве и отправили в колонию на 5 лет. Кроме этого, Айткалиев должен выплатить 500 тысяч рублей штрафа.

Несколько лет назад депутат был директором компании «Уралспецмонтаж». Заключал госконтракты на строительные работы, вот только выполнял их недобросовестно и похитил около 54 млн рублей.

За это против него и завели уголовное дело. Кроме гособвинения, иск подала пострадавшая компания Росатом, а также Министерство промышленности и торговли.

– Гражданский иск корпорации «Росатом» удовлетворен в полном объеме. Иск Министерства промышленности и торговли РФ удовлетворен частично, – рассказали в пресс-службе Центрального районного суда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.