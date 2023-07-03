Алексей Текслер обсудил с Татьяной Голиковой развитие Челябинской области

Фото: Пресс-служба Правительства Челябинской области

В Москве состоялась встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера и заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой. Глава региона доложил о том, как развивается Южный Урал, сделав акцент на социальной сфере. Текслер подчеркнул, что сейчас основными задачами региона являются развитие здравоохранения и образования, а также поддержка участников СВО и их семей.

Губернатор рассказал, что в 2023 году запланировано строительство 58 фельдшерских пунктов и офисов врачей. Кроме этого, в Челябинской области откроют 7 новых школ, продолжится строительство и ремонт еще 17 образовательных учреждений. Большим проектом является строительство детского хирургического корпуса в Магнитогорске, он уже прошел государственную экспертизу.

Подходит к концу и строительство нового здания, где появится филиал государственного фонда «Защитники Отечества». На завершающей стадии находится ремонт военного госпиталя, там обновляется оборудование.

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