На Южном Урале будут развивать креативную экономику

Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках деловой программы форума «Российская креативная неделя». Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение о сотрудничестве с АНО «Креативная экономика». Главная цель будущего взаимодействия – развитие и популяризация креативных индустрий на Южном Урале.

Стороны договорились о сотрудничестве по вопросам развития креативной экономики, методической, организационной и информационной поддержки, совместного проведения мероприятий.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер отметил, что креативные индустрии – одно из самых перспективных направлений в экономике.

– Мы в регионе обращаем на это внимание и развиваем соответствующую инфраструктуру. К примеру, в Челябинске работает креативный кластер «Свобода 2», недавно открыли креативное пространство для коворкинга «Колибри». И мы относимся к креативным индустриям не просто как к творческому процессу. Это, в первую очередь, экономика и бизнес. Подписанное сегодня соглашение – это дополнительные возможности взаимодействовать, обмениваться опытом, практиками, проводить важные мероприятия. Есть масса идей, которые можно вместе развивать.

Первым мероприятием в рамках подписанного соглашения может стать «Российская креативная неделя – Урал».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова договорились о проведении регионального форума в Челябинске. Это крупное федеральное событие проводится с 2020 года. Оно объединяет представителей всех креативных индустрий страны и является одним из главных двигателей изменений в реализации экономического, научного и технологического потенциала страны.

– Для нас очень важно, что формат Российской креативной недели идет в регионы, – отметила Марина Абрамова. – Сегодня человеческий капитал и интеллектуальная собственность – главные элементы конкурентоспособности города, региона и страны в целом. Мы счастливы, что Российская креативная неделя в особом формате состоится в Челябинской области и даст новый импульс развитию не только региона, но и страны в целом, став точкой компетенций в определенной специализации. Уверена, благодаря совместным усилиям креативный бизнес в России добьется новых успехов.

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