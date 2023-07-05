Группа «Чайф» начала продавать футболки с рисунком челябинского музыканта

Фото: hornews.com

Группа «Чайф» включила в список сувенирных товаров для поклонников футболку с рисунком челябинского музыканта, лидера группы «Резиновый дедушка» Юрия Богатенкова.

На ярко-оранжевой футболке грустный волк удит рыбу, используя в качестве приманки упаковку чая. Под водой чай изучает огорченная золотая рыбка, а на волка всплыла поглядеть огромная рыбина.

Как сообщает Hornews.com, рисунок сделан по мотивам песни «Ой-йо». Лидер «Чайфа» Владимир Вахрин попросил давнего челябинского друга изобразить что-нибудь по мотивам одной из песен. Уточнил, что лучше всего будет картинка со зверюшками.

Юрий Богатенков взялся за гелевую ручку и бумагу. В свободное время сделал десяток набросков. Из них в «Чайфе» выбрали один.

Футболку с рисунком челябинца теперь можно купить на концертах «Чайфа» или на странице группы в соцсети. Цена на очень скромная: за футболку детского размера просят 1,8 тыс. рублей, а за взрослую 2 тыс. рублей.

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