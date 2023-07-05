Милые, но прожорливые: в Челябинской области суслики из-за засухи атаковали поля и огороды

Суслики живут не в одиночку, а колониями Фото: Андрей АБРАМОВ

Садоводы и фермеры сразу в трех районах Челябинской области жалуются на сусликов, которые зачастили на грядки и поля с посевами. Миловидные зверьки копают тоннели под дачными заборами, жуют свежие листья капусты, а на одном из участков колония сусликов уничтожила целый гектар подсолнечника. Голодные животные съели все молодые растения, цветов и семян фермеру теперь не дождаться.

Как рассказали в региональном филиале «Россельхозцентра», единичные случаи появления сусликов на садовых участках были и в предыдущие годы. Но серьезного урона зверьки не наносили. От природы суслики очень пугливы и держатся от человека подальше. Специалисты считают, что на поведение животных в нынешнем сезоне повлияли аномальная жара и засуха.

— На территории всех трех районов осадки либо не выпадают совсем, либо они очень скудные, а значит и кормовая база в естественной среде обитания сусликов очень плохая, — рассказали в «Россельхозцентре». — Зверьки вынуждены мигрировать на дачные участки, сады и огороды, на которых есть сочные растения и вода.

Способы защиты урожая, к сожалению, не безвредны для и так уже пострадавших из-за погоды сусликов. Это ловушки и ядовитые приманки. И те, и другие могут быть опасны для гуляющих по садовым участкам детей и домашних животных.

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