Фото: Челябинская епархия

В Челябинск доставят мощи святой Матроны Московской. К ним можно будет прикоснуться в Свято-Симеоновском кафедральном соборе с 21 июля по 2 августа. Это событие благословил митрополит Алексий.

Блаженная Матрона родилась в 1885 году. Она появилась на свет слепой, но Господь подарил ей духовное зрение. Люди обращались к ней за помощью, и Матрона помогла всем, кто приходил с чистым сердцем. Даже после смерти Матроны, ее могилу ежедневно посещали тысячи людей.

Мощи доставят в Челябинск из Тульской области. Свято-Симеоновский собор находится на улице Кыштымской, 32. С 21 по 2 августа он будет открыт с 08:00 до 20:00. Прикоснуться к святыне смогут все желающие.

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