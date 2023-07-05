Мошенники отправили жертве букет цветов в благодарность за переведенные 5 млн рублей

В благодарность прислали цветы. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Женщина из Троицка попалась на удочку мошенников – перевела им аж 5 миллионов рублей! Лже-сотрудник правоохранительных органов позвонил пострадавшей и сказал, что с ее счета пытаются снять деньги. Чтобы сохранить сбережения, ей предложили обналичить накопления и перевести их на «единый безопасный счет».

Женщина поверила и сняла свои деньги из всех банков. Получилось 4,4 миллиона рублей – как раз копила дочери на квартиру. Следуя советом мошенников, она оформила виртуальную карту и за 41 операцию перевела туда больше 3,5 миллионов рублей. А потом поехала в другой банкомат и перевела еще 317 тысяч рублей.

На следующий день мошенники снова объявились. Женщина передала им оставшиеся 150 тысяч рублей.

– Кроме того, представитель финансовой организации пояснила, что «мошенник» пытается оформить кредит и необходимо опередить его, подать заявку на ту же сумму, что и он. Последовав рекомендациям, троичанка оформила кредит на сумму 500 000 рублей, которые также перевела на виртуальную карту, которую диктовала незнакомка, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

Мошенники не отставали: звонили и требовали оформить кредиты и в других банках. Только тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. А преступники решили отблагодарить потерпевшую и отправили

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