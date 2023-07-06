В Миассе Челябинской области после ливня с градом затопило улицы

Фото: Свободный Миасс / vk.com

В Миассе Челябинской области прошел мощный град. В социальных сетях местные жители жалуются на побитые растения в садах и огородах

– СНТ «Радуга», говорят, град два раза крупный был. Заезжала – терпимо. Листья капусты пробиты, лук стоит. Помидоры тоже. Посмотрим, что дальше будет, –написала подписчица группы «Инцидент Миасс» Наталья.

После града на город обрушился ливень, который затопил часть улиц. По словам жителей, особенный потоп возник на перекрестке улиц Академика Павлова и Лихачева. Там машины едут по кузов в воде.

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