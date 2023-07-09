В Челябинске прошел спортивный фестиваль «Семейная команда»

Фото: Движение Первых | Челябинская область

В челябинском парке Гагарина прошел спортивный фестиваль «Семейная команда». В рамках Всероссийского спортивного проекта, приуроченного к Дню семьи, любви и верности, участники сделали зарядку с представителями Федерации бокса, посетили мастер-классы по баскетболу и дзюдо, соревновались в перетягивании каната. Все желающие могли выпить по кислородному коктейлю от Российского Красного Креста.

Начался праздник с торжественного слова сенатора Маргариты Павловой и первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт. Гости фестиваля также могли поучаствовать в массовом забеге, веломарафоне, в заезде на самокате и роликах.

Самые активные участники получили призы от партнеров и организаторов фестиваля.

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