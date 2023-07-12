«Укусила, хватала за волосы и сбила с ног»: женщина напала на свою мачеху в Магнитогорске

Разъяренная женщина пустила в ход кулаки и даже зубы Фото: Иван ВИСЛОВ

Жительница Магнитогорска напала на собственную мачеху. Оттащить ее от старшей женщины рискнули только росгвардейцы.

Пьяная 30-летняя падчерица и 57-летняя мачеха разругались среди ночи. Ссора быстро переросла в драку. Соседи вызвали полицию, а полицейские попросили вмешаться в ситуацию коллег из Росгвардии. Те выехали на вызов и задержали агрессивную горожанку.

— Со слов пострадавшей, падчерица укусила ее за предплечье, хватала за волосы, а также сбила с ног, — рассказали в региональном управлении Росгвардии.

Задержанную женщину отвезли для разбирательства в ближайший отдел полиции.

Напомним, это не единственный подобный случай в Магнитогорске за последние дни. Накануне двое братьев не узнали собственную 73-летнюю мать и избили ее.

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