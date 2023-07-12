В Челябинске на обновление Центральной школы искусств потратили 6 млн рублей

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске завершили обновление одного из старейших образовательных учреждений города - Центральной школы искусств. В рамках нацпроекта «Культура» на работы потратили 6 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

— В школе появились три новых фортепиано «Беларусь» и 20 банкеток, в том числе двойные для ансамблевой игры. В августе ожидается поставка еще двух баянов и домры, — отметили в мэрии города. — Для учебных аудиторий закуплены 19 ноутбуков, в классах появились новые учебные стулья.

В фойе школы также установили интерактивную панель, с помощью которой учащиеся могут узнать различную информацию, начиная от расписания занятий и заканчивая новостями о предстоящих мероприятиях. Еще две передвижных интерактивные панели размещены в кабинетах групповых дисциплин.

Кроме того, фонд школы пополнился учебниками по сольфеджио, самоучителями, нотными сборниками для пианистов, произведениями для детского хора.

Все новые принадлежности, оборудование и музыкальные инструменты уже активно используется учениками школы искусств.

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

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