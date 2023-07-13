«Маленькая жизнь» в родном дворе: Олег Митяев выступил для жителей Ленинского района

Олег Митяев выступил для земляков во дворе, где прошло его детство. Фото: Анатолий Баскаков

Накануне вечером один из кварталов на улице Новороссийской, недалеко от набережной озера Смолино, наполнился звуками музыки. Туда приехал выступить для земляков бард Олег Митяев. Концерт он давал в паре с Леонидом Марголиным, который аккомпанировал ему на гитаре и клавишных.

Послушать песни известного барда пришли жители всех окрестных дворов Ленинского района. Фото: Анатолий Баскаков

Двор на Новороссийской для выступления был выбран не случайно — в нем прошло детство Олега Митяева. Концерт для земляков на малой родине он анонсировал еще в июне, когда приезжал в Миасс на Ильменский фестиваль.

Послушать песни одного из самых известных челябинцев в оригинальном исполнении и необычном месте пришли, кажется, жители всех окрестных дворов Ленинского района. Посетил мероприятие и глава района Александр Орел.

— Концерты Олега Митяева — всегда приятный подарок для души! Его песни отправляют в ретро-путешествие, погружают в юность, напоминают, что «лето - это маленькая жизнь» и «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», — рассказал организатор концерта, директор благотворительного фонда «Мечта» Сергей Ермаков.

После концерта публика еще долго не расходилась и фотографировалась на фоне заката на озере Смолино со знаменитым земляком.

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