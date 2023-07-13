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НовостиОбщество13 июля 2023 6:56

«Маленькая жизнь» в родном дворе: Олег Митяев выступил для жителей Ленинского района

Известный бард спел любимые хиты жителям двора, где прошло его детство
Павел ПОНОМАРЕНКО
Олег Митяев выступил для земляков во дворе, где прошло его детство. Фото: Анатолий Баскаков

Олег Митяев выступил для земляков во дворе, где прошло его детство. Фото: Анатолий Баскаков

Накануне вечером один из кварталов на улице Новороссийской, недалеко от набережной озера Смолино, наполнился звуками музыки. Туда приехал выступить для земляков бард Олег Митяев. Концерт он давал в паре с Леонидом Марголиным, который аккомпанировал ему на гитаре и клавишных.

Послушать песни известного барда пришли жители всех окрестных дворов Ленинского района. Фото: Анатолий Баскаков

Послушать песни известного барда пришли жители всех окрестных дворов Ленинского района. Фото: Анатолий Баскаков

Двор на Новороссийской для выступления был выбран не случайно — в нем прошло детство Олега Митяева. Концерт для земляков на малой родине он анонсировал еще в июне, когда приезжал в Миасс на Ильменский фестиваль.

Послушать песни одного из самых известных челябинцев в оригинальном исполнении и необычном месте пришли, кажется, жители всех окрестных дворов Ленинского района. Посетил мероприятие и глава района Александр Орел.

— Концерты Олега Митяева — всегда приятный подарок для души! Его песни отправляют в ретро-путешествие, погружают в юность, напоминают, что «лето - это маленькая жизнь» и «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», — рассказал организатор концерта, директор благотворительного фонда «Мечта» Сергей Ермаков.

После концерта публика еще долго не расходилась и фотографировалась на фоне заката на озере Смолино со знаменитым земляком.

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