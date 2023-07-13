Главный архитектор Челябинска уходит в отставку

Павел Крутолапов пришел городскую администрацию из бизнеса Фото: Егор ИВЛЕВ

Начальник управления архитектуры мэрии Челябинска Павел Крутолапов увольняется с занимаемой должности. Об этом главный архитектор города заявил сегодня, 13 июля.

— Сегодня у меня последний рабочий день. Все подробности — завтра, — прокомментировал Павел Крутолапов корреспонденту КП-Челябинск.

Павел Крутолапов занял пост главного архитектора Челябинска в 2020 году. В городскую администрацию он пришел из бизнеса — ранее он руководил собственным архитектурным бюро. При Павле Крутолапове был принят новый генеральный план Челябинска, стартовала масштабная программа комплексного развития территорий, построена набережная реки Миасс, благоустроены многие общественные пространства в центре и на окраинах Челябинска.

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