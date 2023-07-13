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НовостиОбщество13 июля 2023 12:24

В Челябинске частично ограничат движение по улице Богдана Хмельницкого

Водителей просят заранее планировать маршрут
Ян Стоев
Ян Стоев
Ограничения снимут 24 июля

Ограничения снимут 24 июля

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске ограничат движение на улице Богдана Хмельницкого из-за ремонта теплотрассы. Об этом сообщили в городской администрации.

—Работы будут проходить с 8:00 часов 14 июля до 20:00 часов 24 июля. На время ремонта теплотрассы ограничения вводятся по крайней правой полосе от дома № 38 до дома № 40 по улице Богдана Хмельницкого, — уточнили в мэрии.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

Иллюстрация: мэрия Челябинска

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