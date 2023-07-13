В Челябинске частично ограничат движение по улице Богдана Хмельницкого

Ограничения снимут 24 июля Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске ограничат движение на улице Богдана Хмельницкого из-за ремонта теплотрассы. Об этом сообщили в городской администрации.

—Работы будут проходить с 8:00 часов 14 июля до 20:00 часов 24 июля. На время ремонта теплотрассы ограничения вводятся по крайней правой полосе от дома № 38 до дома № 40 по улице Богдана Хмельницкого, — уточнили в мэрии.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.