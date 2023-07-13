Сменилось полкоманды и тренер: ФК «Челябинск» в выходные стартует в чемпионате России

Новый главный тренер ФК «Челябинск» Виталий Панов обещает показывать футбол, который нравится болельщикам. Фото ФК «Челябинск»

Сегодня, 13 июля игроки и тренерский штаб футбольного клуба «Челябинск провели открытую тренировку для представителей СМИ.

Отметим, что после завершившегося неудачного сезона, когда команда заняла шестое место в чемпионате, клуб решил кардинально поменять состав. Место главного тренера взамен ушедшего Виктора Булатова занял Виталий Панов, работавший со многими ведущими клубами первой и второй лиги. Вместе с тем, в команду из различных регионов страны пришли сразу 10 новых игроков. Помощником главного тренера стал Александр Кренделев, который четыре раза становился победителем турниров Второго дивизиона чемпионата России, и до недавнего времени работавший в клубе «Машук-КМВ» (Пятигорск). Евгений Гаврюк назначен спортивным директором ФК «Челябинск».

На открытой тренировке Виталий Панов отметил, что он отдает себе отчет в том, что пришел в клуб в не простой период, и что команде много новых игроков и она фактически собирается заново.

- Я понимаю, какие задачи стоят и как их решать. Сейчас мне важно донести до игроков то, что от них требуется. Будем стараться показывать симпатичный и агрессивный футбол, который будет нравиться болельщикам. Я понимаю, какие задачи стоят и как их решать. Будем стремиться выстроить организованную команду, которая понимает, как взаимодействовать, когда мы владеем мячом и когда мы без мяча, а также быстро реагировать на переходные фазы. Агрессивный стиль, игра в давление - это то, что мы хотим видеть от команды, — сказал Виталий Панов.

Директор клуба Константин Арестов, говоря о задачах на сезон, отметил, что команда на первом этапе чемпионата будет бороться за лидирующие позиции и выходить в группу рангом выше («золотая группа»), а там также бороться за медали.

Напомним, за последние годы ФК «Челябинск» шесть раз подряд входил в число призеров чемпионата России во Второй лиге.

16 июля «Челябинск» на стадионе «Центральный» откроет чемпионат России стартовой игрой с пермским «Амкаром» (начало в 17.00).

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