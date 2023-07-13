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НовостиСпорт13 июля 2023 12:55

Сменилось полкоманды и тренер: ФК «Челябинск» в выходные стартует в чемпионате России

На открытой тренировке новый главный тренер рассказал, какой футбол должна показывать обновленная команда
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
Новый главный тренер ФК «Челябинск» Виталий Панов обещает показывать футбол, который нравится болельщикам. Фото ФК «Челябинск»

Новый главный тренер ФК «Челябинск» Виталий Панов обещает показывать футбол, который нравится болельщикам. Фото ФК «Челябинск»

Сегодня, 13 июля игроки и тренерский штаб футбольного клуба «Челябинск провели открытую тренировку для представителей СМИ.

Отметим, что после завершившегося неудачного сезона, когда команда заняла шестое место в чемпионате, клуб решил кардинально поменять состав. Место главного тренера взамен ушедшего Виктора Булатова занял Виталий Панов, работавший со многими ведущими клубами первой и второй лиги. Вместе с тем, в команду из различных регионов страны пришли сразу 10 новых игроков. Помощником главного тренера стал Александр Кренделев, который четыре раза становился победителем турниров Второго дивизиона чемпионата России, и до недавнего времени работавший в клубе «Машук-КМВ» (Пятигорск). Евгений Гаврюк назначен спортивным директором ФК «Челябинск».

На открытой тренировке Виталий Панов отметил, что он отдает себе отчет в том, что пришел в клуб в не простой период, и что команде много новых игроков и она фактически собирается заново.

- Я понимаю, какие задачи стоят и как их решать. Сейчас мне важно донести до игроков то, что от них требуется. Будем стараться показывать симпатичный и агрессивный футбол, который будет нравиться болельщикам. Я понимаю, какие задачи стоят и как их решать. Будем стремиться выстроить организованную команду, которая понимает, как взаимодействовать, когда мы владеем мячом и когда мы без мяча, а также быстро реагировать на переходные фазы. Агрессивный стиль, игра в давление - это то, что мы хотим видеть от команды, — сказал Виталий Панов.

Директор клуба Константин Арестов, говоря о задачах на сезон, отметил, что команда на первом этапе чемпионата будет бороться за лидирующие позиции и выходить в группу рангом выше («золотая группа»), а там также бороться за медали.

Напомним, за последние годы ФК «Челябинск» шесть раз подряд входил в число призеров чемпионата России во Второй лиге.

16 июля «Челябинск» на стадионе «Центральный» откроет чемпионат России стартовой игрой с пермским «Амкаром» (начало в 17.00).

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