Fortum потребует у правительства РФ миллиарды евро за челябинские ТЭЦ

Челябинская область является одной из ключевых точек присутствия компании «Фортум» в России Фото: Андрей АБРАМОВ

Энергетический концерн Fortum готовит иск к правительству РФ в международный арбитражный суд с целью вернуть инвестиции в свои российские активы. Предполагаемая сумма иска — «несколько миллиардов евро», сообщает пресс-служба компании.

Поводом к разбирательству стал указ президента Владимира Путина о введении внешнего управления в российском подразделении финской компании, ПАО «Фортум». Такая мера была предпринята в качестве ответа на действия недружественных стран в отношении российских активов за рубежом.

Акции «Фортума» были переданы Росимуществу — в ведомстве пояснили, что это временная мера, которая не нарушает права зарубежных инвесторов. Также был переизбран генеральный директор компании: им стал бывший топ-менеджер «Башнефть-Добычи» Вячеслав Кожевников. Однако в финском концерне заявили, что Россия нарушила обязательства по договорам, и намерены защищать права на свои инвестиции. Иск планируют подать в конце 2023 года.

Отметим, что Челябинская область является одной из ключевых точек присутствия компании «Фортум» в России: здесь у нее четыре электростанции в Челябинске — ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 (ЧГРЭС), — а также 50% доли в капитале «Уралэнергосбыта», одной из ключевых энергоснабжающих компаний региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.