В Металлургическом районе Челябинска построят логистический центр площадью 4,8 тыс. квадратных метров

Фото: архив КП

Компания «Доверие-1» построит в Металлургическом районе Челябинска новый логистический центр. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Договор был заключен с администрацией города. Под строительство логистического центра власти передадут в аренду участок площадью 4,8 тысяч квадратных метров.

Компанию, которая реализует проект, выбирали через торги. Начальная цена составляла немногим более полумиллиона рублей, но в ходе аукциона шесть участников подняли сумму до трех миллионов рублей. При этом кадастровая стоимость земли составляет более четырех миллионов рублей.

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