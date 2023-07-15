В Магнитогорске открылась вторая очередь городского курорта «Притяжение»

Парк станет центром притяжения для жителей города. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Магнитогорск преображается полным ходом. Накануне открыли вторую очередь парка «Притяжение». К площади городского курорта добавили более ста гектаров благоустроенной территории.

Один из основных нововведенных объектов – искусственный видовой холм. Его высота аж 36 метров! На вершине оборудована смотровая площадка. А на самом холме – трассы со всесезонным покрытием для начинающих сноубордистов и горнолыжников, катания на тюбингах и занятий маунтинбайком. Также готовят к открытию зиплайн-троллей – металлический трос, по которому можно будет совершить скоростной спуск к искусственному озеру. Его длина будет достигать 440 метров

Само озеро состоит из двух водоемов. Глубина до 6 метров, общая площадь поверхности зеркала – 12 га. Над водоемом – видовой мост. Для гостей парка готовы пляж, лодочная станция, остров для пикников, экологическая тропа и парящая над водой сцена.

На холме – трассы со всесезонным покрытием для начинающих сноубордистов и горнолыжников, катания на тюбингах и занятий маунтинбайком. Фото: пресс-служба губернатора

– Надеюсь, те новшества, которые сегодня смогли увидеть горожане – холм, озеро, спортивные объекты – придутся им по душе. У нас получается большой, очень масштабный проект – настоящий городской курорт, – отметил полпред Президента РФ в УрФО Виктор Рашников.

Помимо него в запуске второй очереди проекта приняли участи глава Челябинской области Алексей Текслер и ключевой инвестор проекта – председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.

– Этот объект будет продвигать и Магнитогорск, и регион, как значимый туристический центр, – подчеркнул губернатор. – Сегодня мы приняли ряд новых решений по развитию города. В частности, о строительстве нового 50-метрового бассейна. Приняли решение о том, что муниципальное предприятие будет заниматься автобусными перевозками и появится новый маршрут через весь город и парк «Притяжение».

Также планируют построить новый терминал аэропорта.

В парке «Притяжение» продолжаются строительные работы. Скоро будут готовы детский парк развлечений и объекты флоры и фауны. В перспективе – фристайл-арена, четырехзвездочный отель и городские термы.

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