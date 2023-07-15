Два человека пострадали в лобовом столкновении на трассе под Челябинском

Одна из машин улетела с дороги. Фото: пресс-служба госавтоинспекции Челябинской области

В Сосновском районе Челябинска произошло ДТП – в лобовом столкновении «схлестнулись» Toyota Mark II и Citroen C4. Оба водителя получили телесные травмы.

Вторую машину развернуло поперек дороги. Фото: пресс-служба госавтоинспекции Челябинской области

23-летний водитель за рулем Toyota Mark II пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. На встречной полосе столкнулся с Citroen C4, которым управлял 66-летний мужчина.

– В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения. В настоящее время проводится выяснение обстоятельств ДТП, – сообщили в пресс-службе госавтоинспекции области.

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