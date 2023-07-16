Алексей Текслер проверил, как идут дорожные работы в Металлургическом районе Челябинска

Дорожные работы идут по программе "Дорожный рывок". Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Алексей Текслер осмотрел ход дорожных работ в Металлургическом районе Челябинска. После его поручения в марте этого года, начали ремонтировать улицы Сталеваров и Богдана Хмельницкого.

На данный момент завершены работы на улице Сталеваров, продолжается реконструкция автодорог на Богдана Хмельницкого, 32-й годовщине Октября и 2-й Павелецкой, а также участка теплотрассы по 60-летия Октября.

Как заверил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, все ремонтные работы на дорогах будут завершены к 15 сентября.

— Если сравнивать все годы, то этот год наиболее продуктивный, – прокомментировал журналистам Андрей Ксензов. — Основной сектор магистрали Металлургического района мы практически привели в нормативное состояние. Есть еще проблемные места, но это уже запланированы на 2024-2025 годы.

В Металлургическом районе продолжают менять коммунальные сети. Фото: Каринэ АБРАМЯН

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