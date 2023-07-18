Комсомольский проспект в Челябинске продлят на 228 метров за 167 млн рублей

Участок, где должна появиться полноценная дорога с тротуаром и фонарями. Фото: Яндекс.Карты

В Челябинске планируют продлить Комсомольский проспект. Сейчас для строительства дороги ищут подрядчика. За работу готовы заплатить до 167 млн рублей.

Как следует из размещенной на портале госзакупок документации, построить нужно 228 метров дороги от улицы Чичерина до дома №120 по Комсомольскому проспекту. Получается, что каждый метр улицы будет стоить около 732,5 тыс. рублей. Стоимость пока приблизительная, точную цену контракта определят во время торгов.

Новый участок проспекта будет четырехполосным. Ширина каждой полосы составит 3 метра 75 сантиметров. Вдоль дороги проложат тротуар и установят фонари.

Завершить все работы должны к 20 августа 2024 года.

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