В челябинском Саду камней поставят многотонные глыбы с уральских гор и карьеров

Фото: Олег Черных

В Саду камней в Челябинске появятся не только лавочки, детские площадки и самый большой в городе сухой фонтан, но и сами камни. Об этом сегодня 19 июля рассказал губернатор Алексей Текслер во время рабочей поездки по городу.

Каким будет законченный вид сквера напротив Дворца спорта «Юность» стало понятно после поездки главы региона в Сатку. Там губернатору показали местный Сад камней, который сделал предприниматель при поддержке комбината «Магнезит». В саду поставили 24 огромных камня весом до 24 тонн, привезенных из Сатки, Бакала и Орска. Экспозиция настолько впечатлила Алексея Текслера, что стороны договорились сделать подобный и в Челябинске.

— В Сатке есть ребята, которые шлифуют камни, наши камни с уральских гор, — рассказал губернатор. — Договорились, что в таком же формате камни будут здесь у нас. Сейчас мы их выбираем.

Благоустройство Сада камней закончат ко Дню города, который отмечается 13 сентября. На транспортировку и шлифовку камней в Сатке понадобилось полгода.

Фото: Олег Черных

Фото: Олег Черных

Фото: Олег Черных

Фото: Олег Черных

Фото: Олег Черных

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сатке открыли Сад камней с экспонатами весом в 24 тонны

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru