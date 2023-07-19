В Челябинском онкоцентре удалили почти 200 опухолей головного мозга за первое полугодие

Фото: пресс-служба Минздрава Челябинской области

Врачи Челябинского окноцентра привели статистику по оперативным вмешательствам своих онкологов из-за опухолей головного мозга. Как сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на региональный Минздрав, за первое полугодие специалисты выполнили более 180 операций.

Самыми распространенными случаями в практике оказались глиомы и менингиомы. Кроме того, бывали ситуации, когда злокачественное образование находилось в другом месте, из-за чего в мозге появлялись метастазы.

Онкологи рекомендуют челябинцам обращать внимание на нетипичные головные боли, которые невозможно снять таблетками, а также на ухудшение памяти, зрения, слуха, нарушения речи и координации. Подобные симптомы могут представлять опухоль головного мозга. Поэтому лучше не медлить и обратиться к врачу.

— Специализированное отделение в челябинском онкоцентре позволяет пациентам не уезжать далеко в столичные клиники, а получать качественное и адекватное хирургическое лечение у себя на Южном Урале, — заявил заведующий отделением нейроонкологии Андрей Кузьмин.

Также в онкоцентре проводят облучение опухолей. В отделении есть три современных линейных ускорителя и аппарат стереотаксической лучевой терапии CyberKnife.

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