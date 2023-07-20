В Челябинске отдали под суд участника банды за похищение бизнесменов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске перед судом предстанет житель Нижнего Тагила за участие в бандитских нападениях, совершенных более 10 лет назад. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-центр региональной прокуратуры.

Преступления происходили в период 2011-2012 годов. По данным следствия, обвиняемый вместе с сообщниками похищал бизнесменов, а потом вымогал у них имущество и деньги. Причем все восемь членов банды в момент нападений были вооружены.

В 2013 году обвиняемый начал скрываться от правоохранителей. Его объявили в федеральный розыск и вскоре задержали на территории Свердловской области.

Мужчина обвиняется в преступлениях по пяти уголовным статьям: «Участие в банде», «Незаконное хранение и перевозка огнестрельного оружия», «Похищение человека», «Разбой», «Вымогательство». Дело рассмотрит Челябинский областной суд.

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