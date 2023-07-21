Просила денег у сына, чтобы отдать мошеннику: пенсионерка из Кыштыма лишилась 1,8 млн рублей

Женщина не только отдала свои сбережения, но и принялась просить деньги в долг, чтобы вложить в "инвестиции" как можно больше Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Кыштыма из-за мошенника лишилась 1,8 млн рублей.

70-летняя женщина нашла в интернете объявление о способе заработать, не выходя из дома. Пенсионерка откликнулась на заманчивое предложение, и вскоре ей позвонил самозваный брокер. Он посулил женщине крупную прибыль от инвестиций.

Горожанка на пробу перевела 20 тыс. рублей на названный аферистом счет. На следующий день ей на карту поступили деньги — якобы обещанная прибыль.

Вдохновившись успехом, пенсионерка продолжила «инвестировать». Она сделала 27 переводов, отправила мошеннику свои сбережения, специально взятые в кредит и занятые у знакомых средства.

Наконец женщина попросила денег у сына в надежде заработать как можно больше. Сын расспросил мать об «инвестициях» и понял, что та стала жертвой обмана.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, брокера-самозванца сейчас разыскивают, после обращения пенсионерки возбудили уголовное дело.

Ранее работница металлургического завода в Челябинской области перевела мошеннику 3,6 млн рублей.

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