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НовостиПроисшествия22 июля 2023 9:24

Прокуратура взяла на контроль рейс Челябинск – Ереван, который задерживается на четыре часа

Вылететь самолет должен был в 11 часов
Олег КОСТЕНКО

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске на четыре часа задерживается рейс в столицу Армении Ереван из аэропорта Баландино. Вылететь не могут 87 пассажиров. Ситуацию взяла на контроль транспортная прокуратура.

– Челябинским транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, – сообщили в прокуратуре.

Рейс авиакомпании Red Wings должен был вылететь в 11 часов. Но по техническим причинам он задерживается до 15:00.

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