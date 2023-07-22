Прокуратура взяла на контроль рейс Челябинск – Ереван, который задерживается на четыре часа

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске на четыре часа задерживается рейс в столицу Армении Ереван из аэропорта Баландино. Вылететь не могут 87 пассажиров. Ситуацию взяла на контроль транспортная прокуратура.
– Челябинским транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, – сообщили в прокуратуре.
Рейс авиакомпании Red Wings должен был вылететь в 11 часов. Но по техническим причинам он задерживается до 15:00.
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