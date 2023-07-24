Челябинский депутат снес баню на озере Увильды по решению суда

Плавучая баня создавала угрозу загрязнения уникального охраняемого озера. Фото: Прокуратура Челябинской области.

На озере Увильды по решению Челябинского областного суда демонтировано незаконное сооружение в акватории. Понтон-причал площадью 54 кв. метра, на котором была возведена баня, принадлежал базе отдыха «Бытовик». Ее владельцем является депутат областного Заксобрания Алексей Денисенко.

Снести плавучую баню потребовала природоохранная прокуратура. В ведомстве установили, что сооружение было установлено на водоеме без договора водопользования, нарушало режим охраны памятника природы и угрожало загрязнением уникального озера.

Областной суд постановил демонтировать незаконную постройку еще в начале мая. Однако фактически это было сделано только сейчас, сообщает областное управление ФССП.

— Судебный пристав-исполнитель разъяснил должнику последствия уклонения от исполнения судебного решения в виде исполнительского сбора и возможных штрафных санкций. Гражданин не стал дожидаться мер принудительного исполнения, добровольно исполнив демонтаж строения на понтоне, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.